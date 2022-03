Homem é preso após saquear TV de 65 polegadas de caminhão tombado na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem envolvido no furto de um televisor subtraído de um caminhão acidentado na rodovia. A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (28) na altura do quilômetro 773 da BR 101, em trecho do município de Itabela, no extremo sul baiano.

Por volta das 14h00, uma equipe da PRF recebeu a informação de um acidente, ocorrido nas imediações do povoado de Monte Pascoal e que envolvia uma carreta carregada com eletrônicos e eletrodomésticos.

Prontamente, os PRFs se deslocaram para o local e encontraram um caminhão tombado e que parte da carga havia sido saqueada por populares. Foram encontrados dentro do veículo três televisores de 75, 80 e 85 polegadas.

Em continuidade a ocorrência e de acordo com as informações levantadas no local do acidente, os policiais receberam uma denúncia que parte dos equipamentos foram colocados dentro de um ônibus que seguia em direção a cidade de Itabela.

A equipe conseguiu interceptar o veículo e após a abordagem acabaram encontrando um televisor de 65 polegadas que fazia parte das mercadorias saqueadas. O responsável por subtrair o aparelho foi identificado e preso. Ele confessou o crime.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Itabela (BA), pelo crime do art. 155 do Código Penal. De acordo com a lei, toda carga é considerada como patrimônio, mesmo que presumidamente perdida após acidentes. Sua apropriação por populares é um crime previsto no Código Penal (CP). E quem compra produtos saqueados também comete crime.

As investigações e as buscas prosseguem para prender todos os responsáveis apontados e já identificados no crime.