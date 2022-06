Homem é preso após ser flagrado com 120kg de maconha dentro de carro na Bahia

Um homem foi detido com 116 tabletes de maconha, pesando 120 quilos, por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), na tarde da última quarta-feira (8), em São Gonçalo dos Campos. O flagrante aconteceu durante o policiamento ostensivo de trânsito rodoviário, na altura da rodovia BA 502, no KM 14, quando os militares perceberem um veículo que transitava de forma suspeita e abordaram o condutor.

Ao realizar as buscas no interior do carro foram encontrados 116 tabletes de maconha, R$ 1.577 em espécie, duas maquininhas de cartão de crédito, dois aparelhos celulares, um relógio, um óculos de sol, uma carteira com oito cartões de crédito e uma caixa de ferramentas. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido com todo material apreendido para a Delegacia Territorial, para a adoção das medidas cabíveis.