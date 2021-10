Homem é preso após tiroteio ser registrado no Engenho Velho de Brotas

Um homem foi preso por policiais militares após o tiroteio ocorrido no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (14). Com ele, foram apreendidos uma arma e drogas. As informações são da TV Bahia.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, os tiros ocorreram nas imediações da Vila Paraíso e nenhuma vítima ou suspeito foi encontrada.

Vídeos gravados por moradores mostram diversos disparos sendo efetuados. Em uma das imagens é possível um homem numa laje com uma arma na mão atirando em direção à rua. Pouco depois, o grupo rival localizou o atirador e disparou na casa.

Segundo a PM, os disparos começaram por volta de 16h30.