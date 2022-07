Homem é preso após usar arma de brinquedo para assaltar turista na Praia do Flamengo

Uma turista paraense teve o celular roubado enquanto tirava fotos do mar, na Praia do Flamengo, na tarde da última terça-feira (5). Após o assalto, os comerciantes da área acionaram a Polícia Militar (PM), que enviou uma equipe da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã) ao local. Seguindo o sinal de GPS do aparelho, os PMs localizaram o assaltante atrás de um supermercado na mesma região.

Com o assaltante foram encontrados dois celulares, entre eles o da vítima paraense, a pistola de plástico, uma máquina de débito/crédito, documentos e um carro modelo Corsa Classic, placa NZK-3242. Os policiais conseguiram prender o autor do roubo e constatar que ele usou uma pistola de brinquedo para praticar o assalto. O criminoso foi apresentado na Central de Flagrantes da Polícia Civil. A mulher, após reconhecer o assaltante, recebeu o seu aparelho.