Homem é preso com 1,4 mil trouxas de maconha no Pelourinho

Um homem não identificado foi preso com drogas no Pelourinho, em Salvador, na noite desta sexta-feira (31). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele estava com 1.400 trouxas de maconha e 107 porções de cocaína e crack.

A SSP informou que policiais militares estavam fazendo incursões na região do Santo Antônio Além do Carmo quando perceberam um homem com sacolas, na rua do Passo. Segundo os relatos dos PMs, o rapaz tentou fugir correndo, mas acabou cercado e detido.

Com ele os militares apreenderam também dois tabletes de maconha, um tablete de crack, seis pedras da mesma droga embaladas, uma balança e um caderno com anotações do tráfico.

A prisão e apreensão foi resultado de uma ação conjunta das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico e Baía de Todos os Santos (BTS). O homem é apontado pela polícia como responsável por distribuir drogas para outros revendedores, na região. Ele foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi autuado por tráfico de entorpecentes.