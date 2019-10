Homem é preso com 27 kg de maconha em Itabuna

Vitor Almeida da Silva, 36 anos, foi preso nesta quinta-feira (17), em Itabuna, no Sul da Bahia, durante uma operação policial. A ação resultou na apreensão de 27 kg de maconha, 8 kg de cocaína e 500 gramas de crack. Ele é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, a droga estava na casa de Vitor, no bairro Castália. Com o homem, os policiais também apreenderam o veículo Ford KA Sedan, de cor prata, roubado na BR 101, altura do município de Ibirapitanga, no dia 1° de outubro.

As drogas e o carro foram encaminhados à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Vitor foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação e está à disposição da Justiça. Ele passará por audiência de custódia. A operação foi realizada pela equipe da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Itabuna).