Homem é preso com 30 kg de maconha em micro-ônibus na Bahia

Um homem de 28 anos foi preso com 30 kg de maconha em um micro-ônibus na região de Encruzilhada, no sudoeste baiano, na noite de sábado. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez a revista no veículo.

De acordo com a PRF, o suspeito ficou nervoso durante a abordagem policial e acabou se atrapalhando e entrando em contradições ao falar com os agentes. A equipe de fiscalização resolveu então fazer uma fiscalização mais intensa no micro-ônibus.

Os 30 tabletes da droga foram achados dentro de uma caixa de papelão, no compartimento de bagagens. O suspeito, que não teve o nome divulgado, confessou então que recebeu R$ 1 mil para transportar a maconha de São Paulo para Ubauba, em Sergipe.

A PRF informou que o suspeito e as drogas foram levados para a delegacia de Vitória da Conquista, onde estão à disposição da Justiça.