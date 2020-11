Homem é preso com arsenal ao desembarcar do ferry-boat, em Salvador

A travessia pela Baía de Todos os Santos foi tranquila, mas a chegada em terra firme de um suspeito de tráfico de armas foi bastante turbulenta, nessa quarta-feira (25), quando ele acabou abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), em Salvador.

O condutor de um Citroen C3 Aircross foi preso após ser encontrado com ele um arsenal com 13 pistolas, 16 carregadores e 1.600 munições 9mm, parte do material ilegal que estava escondido no painel do veículo.

Essa é a segunda grande apreensão de armamento pela PRF em menos de dois dias. Na segunda (23), dois fuzis de fabricação americana e 23 pistolas croatas foram encontradas pela PRF num ônibus clandestino na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste. O material era avaliado em torno de R$ 500 mil.

A assessoria da PRF ainda analisa o material encontrado nessa quarta no ferry-boat. Segundo o órgão, o veículo trafegava na BR-101, trecho do município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo.

Ao receberam a denúncia, equipes da PRF deslocaram para o trecho da BR-101, mas não localizaram o veículo.

Suspeitando que o condutor poderia ter seguido no sentido ferry-boat, na Ilha de Itaparica, com destino a Salvador, os policiais acionaram equipes na capital baiana, que prontamente conseguiram localizar o veículo no desembarque do ferry, realizando a abordagem e localizando as armas no interior do painel.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi levado, junto com todo material apreendido, à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis. O nome do suspeito não foi divulgado.