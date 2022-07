Homem é preso com droga e pistola israelense em Santo Antônio de Jesus

Um homem foi preso na tarde da sexta-feira (22) com drogas e uma pistola de fabricação israelense em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.

Equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Ceto faziam rondas no Loteamento Sales quando notaram dois homens armados, com mochilas nas costas. Ao perceber os PMs próximos, eles tentaram fugir. Um deles conseguiu, mas o outro foi alcançado.

Com o homem, a PM apreendeu a pistola israelense de calibre 9mm, um carregador, munições, porções grandes de maconha e cocaína, uma balança de precisão, uma balaclava e um chapéu camuflado. A quantidade exata de drogas apreendida não foi informada.

Todo material foi encaminhado para perícia. Já o preso foi autuado em flagrante e levado para a delegacia de Santo Antônio de Jesus, ficando à disposição da Justiça.