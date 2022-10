Homem é preso com haxixe, maconha e ecstasy escondidos dentro do carro na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu sete comprimidos de ecstasy, uma pequena porção de haxixe, maconha e mais alguns medicamentos não identificados escondidos dentro de um carro, no município de Camacan, no sul da Bahia.

Na tarde dessa quinta-feira (20), equipe da PRF fiscalizava na altura do quilômetro 594 da BR 101 quando deu ordem de parada a um VW/Golf, conduzido por um homem de 32 anos.

Inicialmente, foram solicitados os documentos de porte obrigatório para uma consulta detalhada nos sistemas da PRF. Durante busca no interior do automóvel, a equipe encontrou as drogas.

Segundo a PRF, o motorista disse que as substâncias apreendidas eram para consumo próprio. Todo o material ilícito foi apreendido para formalização dos procedimentos cabíveis.