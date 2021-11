Homem é preso com imagens pornográficas de crianças em Valéria

Durante ações preventivas no bairro de Valéria, em Salvador, nesta terça-feira (30), policiais do Núcleo de Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (Coe), prenderam em flagrante um homem acusado de armazenar imagens pornográficas de crianças e adolescentes.

O preso foi flagrado pelos policiais olhando imagens de crianças nuas pelo celular. “Ao acessar o celular do criminoso encontramos diversas imagens e vídeos de menores fazendo sexo”, disse o delegado Marcelo Calmon

Ele foi conduzido para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) que continuará as investigações sobre a identidade dessas menores. O homem segue custodiado à disposição da Justiça.