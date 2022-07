Homem é preso com quase 100 placas solares avaliadas em R$ 170 mil em Jequié

Um homem foi preso por equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Central), na terça-feira (19), pelo crime de receptação de 91 placas solares, um inversor e um martelo demolidor elétrico. Foram apreendidos ainda diversos documentos falsificados.

O material, avaliado em R$ 170 mil, estava em um imóvel localizado no centro de Jequié, onde o homem foi preso. “Iniciamos as investigações após o registro do furto na Delegacia Territorial de Lafaiete Coutinho, no último dia 13. Conseguimos contato com pessoas que estariam negociando as placas e, utilizando de ferramentas de inteligência, identificamos o local onde estavam os objetos”, explicou o coordenador regional Rodrigo Fernando de Souza.

(Foto: Divulgação/Ascom/PCBA) (Foto: Divulgação/Ascom/PCBA) (Foto: Divulgação/Ascom/PCBA)

Com passagens por estelionato e receptação nas cidades de Vitória da Conquista, Itacaré e Jequié, o flagranteado foi submetido aos exames de lesões e está à disposição da Justiça. “O mesmo assumiu, em seu interrogatório, que estava intermediando a venda das placas furtadas”, ressaltou o delegado.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada para fazer a coleta de impressões digitais no material recuperado. Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Jequié) deram apoio na ação.