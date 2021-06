Homem é preso em Conceição do Coité por abusar de dois enteados

Um homem de 33 anos, investigado por abusar sexualmente dos dois enteados, foi preso na segunda-feira (7) por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Coité, distante 222 quilômetros da capital.

A titular da DT, delegada Ludmila Andrade de Araújo, solicitou a prisão preventiva do suspeito, a partir do trabalho investigativo realizado na unidade. “A denúncia chegou à Delegacia no mês de maio. A mãe das vítimas foi responsável pelo registro da ocorrência”, comentou.

Conforme as apurações, o homem vinha cometendo o crime há mais de um ano. “Os irmãos, um menino e uma menina, declararam que eram ameaçados, para que não contassem a ninguém”, revelou a titular.

As vítimas, que tem 10 e 15 anos, estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar e outros órgãos da rede de apoio às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

Com o cumprimento da ordem de prisão, o homem está custodiado, à disposição da Vara Criminal.