Homem é preso em Eunápolis com revólver escondido no carro

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, na altura do quilômetro 708, no município de Eunápolis, no sul da Bahia, por porte ilegal de arma de fogo. A prisão foi feita no fim da tarde desse domingo (30), durante uma fiscalização da PRF.

O suspeito, de 36 anos, dirigia uma caminhonete e estava acompanhado por outras duas pessoas. No momento da fiscalização, o motorista avisou que, dentro do carro, havia uma arma — um revólver calibre 38 mm —, encontrada, com cinco munições, atrás do banco traseiro e apreendido pelos policiais.

O homem disse que o revólver pertencia ao pai dele e que tinha ido visitar a namorada em Santa Luzia e estava voltando para Porto Seguro. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária, para registro do flagrante e demais procedimentos previstos.