Homem é preso em flagrante após furtar turistas em praia de Porto Seguro

Um suspeito de furtar dois turistas de Eunápolis em uma praia de Porto Seguro, no Sul da Bahia, foram presos na tarde da segunda-feira (3). O caso foi na praia do Mundai, na Avenida Beira Mar.

Com a descrição dada pelas vítimas, policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) encontraram o suspeito nas proximidades de onde aconteceu o crime.

"O furto ocorreu em uma cabana da praia. Ao avistarem os policiais da unidade, as vítimas relataram que tiveram pertences furtados minutos antes e deram as características do suspeito", contou o comandante da unidade, tenente coronel Alexandre Costa.

Foram recuperados com o homem dois celulares, dois relógios e um óculos de sol. Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro) e autuado por furto.