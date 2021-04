Homem é preso em flagrante por estuprar menina de 11 anos

Um homem, de 30 anos, foi preso no município de Esplanada após ser flagrado abusando de uma menina de 11 anos. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (8), no estabelecimento comercial do suspeito, localizado na Praça Ladislau Cavalcante. O criminoso foi conduzido por policiais militares para a Delegacia Territorial (DT) de Esplanada.

De acordo com o titular da DT, delegado João Paulo Gomes Nascimento, um inquérito policial já havia sido instaurado na unidade para apurar outras duas denúncias de abusos praticados pelo suspeito, no ano de 2020.

“Representamos pela prisão preventiva do flagranteado, que está à disposição da Justiça”, acrescentou o delegado. Se condenado, o suspeito pode pegar uma pena de oito a 15 anos de reclusão.