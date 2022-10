Homem é preso em flagrante por furto de fiação elétrica na orla de Juazeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Juazeiro, no extremo norte da Bahia, prendeu em flagrante, na madrugada do último sábado (15), um homem, de 23 anos, suspeito de furtar o cabeamento da iluminação pública do Parque Fluvial, na Orla de Juazeiro. Na ocasião, o suspeito preso estava acompanhado de outro homem, que conseguiu fugir com a chegada da equipe.

Com ele, os agentes apreenderam cabos elétricos e barras de ferro que sustentam a fiação da iluminação pública. O material foi encaminhado à delegacia, junto com o suspeito. “Com o patrulhamento ampliado no centro da cidade, estamos conseguindo obter excelentes resultados frente à criminalidade. Com essa e outras ações estratégicas estamos reforçando a atuação da GCM em Juazeiro”, destacou o inspetor-chefe da corporação, Gilson Santos.

Recorrência

A GCM informa que ocorrências envolvendo furto de cabos e vandalismo no Parque Fluvial de Juazeiro já aconteceram outras vezes, inclusive com prisões e apreensões. Situações dessa natureza resultam em prejuízos para o município, que precisa corrigir os problemas para garantir iluminação de qualidade.

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesp), através do programa Disk Luz, já tomou conhecimento da situação do fim de semana e lamenta que esse problema volte a acontecer. A Sesp reitera que uma nova manutenção será realizada no trecho da Orla para garantir melhor iluminação e reforça que quem flagrar esse tipo de situação, deve denunciar à Guarda Civil Municipal no número 153 (Central de Atendimento) e 3611-988, ou à Polícia Militar, através do número 190.