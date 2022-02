Homem é preso em flagrante por homicídio em Itapuã

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (14), após matar o guardador de carros Elinaldo Santos de Jesus, de 36 anos, no bairro de Itapuã, em Salvador. O suspeito foi flagrado por investigadores da 12ª Delegacia Territorial (DT) do bairro quando agredia a vítima com pauladas em frente à unidade policial.

O crime ocorreu após uma discussão entre a dupla, e a motivação será investigada pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Elinaldo morreu no local e o autor, que também ficou ferido, foi socorrido para uma unidade de saúde.

Após alta médica, o suspeito será conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde será ouvido. Um estilete e um pedaço de madeira usados no crime foram apreendidos e serão encaminhados à perícia.