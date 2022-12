Homem é preso em flagrante por matar a ex-companheira em Feira de Santana

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (5), o ex-companheiro de Deliane Ferreira dos Santos, de 37 anos, que foi encontrada morta no último domingo (4) dentro da residência onde morava, localizada no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

Segundo a corporação, investigadores da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana informaram que o homem de 48 anos foi flagrado no local de trabalho, no bairro Mangabeira, menos de 24 horas após o crime.

Deliane Ferreira dos Santos, de 37 anos, foi morta com golpes de arma branca, no domingo (4), dentro da sua residência, localizada no mesmo bairro onde o suspeito foi preso. De acordo com o titular da DH de Feira de Santana, delegado Rodrigo Faro, o homem usou uma barra de ferro para violar a casa da ex-companheira.

“Apuramos que ele teria procurado a vítima pela manhã e como ela não aceitou reatar o relacionamento, ele a ameaçou de morte”, informou.

Ainda segundo o delegado, o homem retornou pela tarde com uma barra de ferro e arrombou a janela do apartamento. “Depois de praticar o crime ele fugiu pela mesma janela e quando foi localizado estava com um ferimento no braço esquerdo”, acrescentou Rodrigo Faro.

Autuado por feminicídio, o homem foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça.