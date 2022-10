Homem é preso em flagrante traficando drogas no Engenho Velho da Federação

Um homem foi preso em flagrante traficante maconha e cocaína no Engenho Velho da Federação, na tarde do sábado (8). Ele foi abordado durante ações de investigação que a Polícia Civil fazia na Rua Manuel Bonfim, ontem.

Equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da Coordenação de Operações Especiais (COE), apreenderam com o suspeito, além das drogas, dinheiro e outros objetos que eram usados para traficar.

“Estamos aprofundando os resultados das atividades de inteligência. Esta é uma região conflagrada, mas que não está fora do alcance da polícia”, afirmou o delegado Maurício Rocha, do Draco.



O preso foi levado, junto com os materiais apreendidos, para a sede do Draco. Ele confessou que é traficante e foi autuado em flagrante pelo crime. Ele ficará à disposição da Justiça.

Já o material apreendido passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).