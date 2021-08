Homem é preso em Jacobina por matar namorado da ex

Policiais da Delegacia Territorial (DT) de Jacobina, centro-norte baiano, prenderam preventivamente um homem de 21 anos suspeito de homicídio.Ele foi capturado nesta terça-feira (10), no bairro Serrinha.

De acordo com a polícia, o jovem é o autor dos disparos que mataram Bruno de Jesus Lima, no dia 23 de julho. Ele estava em um bar no bairro de Catuaba, em Jacobina, quando foi alvejado por um homem que invadiu o local.

As investigações revelaram que o suspeito já teve um desentendimento anterior com Bruno por não aceitar o fato de que sua ex-namorada estava se relacionando com a vítima. Pelas informações coletadas, a Vara Criminal do município expediu um mandado de prisão preventiva, após solicitação da polícia.

O homem está custodiado na delegacia de Jacobina e deve ser transferido ao sistema prisional.