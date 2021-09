Homem é preso momentos após agredir ex-companheira em Ilhéus

Um homem suspeito de agredir a ex-companheira foi preso, na noite de segunda-feira (27), em Ilhéus, momentos após cometer o crime. Equipes da 69ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ilhéus) foram acionadas, após a vítima pedir ajuda aos policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto).



Em seguida, os policiais foram até o bairro de Nossa Senhora da Vitória e, na Rua da Matriz, encontraram o agressor com as mesmas características repassadas pela vítima.



“Quando ele viu a nossa guarnição tentou fugir com a ajuda de uma bicicleta, mas não conseguiu. Cercamos o agressor próximo ao Condomínio Vitória II e o capturamos”, contou o comandante da 69ª CIPM, major Cláudio dos Santos Costa Lopes.



A mulher foi levada para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Ilhéus para ser ouvida. O agressor também foi conduzido para a unidade para prestar esclarecimentos à Polícia Judiciária.