Homem é preso na Paralela após roubar carro em praça do Imbuí

Policiais militares da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Imbuí) prenderam um homem e recuperaram o veículo que ele havia roubado na Praça do Imbuí, na noite de segunda-feira (8). Os policiais estavam em deslocamento na região, quando foi acionada pela vítima e informada sobre o roubo do carro. De imediato, foi solicitado apoio e o veículo localizado com dois indivíduos no sentido da Avenida Luís Viana.

Segundo a polícia, foi iniciado o acompanhamento e, durante a fuga, o criminoso perdeu o controle da direção e subiu o meio-fio. Um foi preso e o outro conseguiu fugir por uma área de mata. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 380, dois aparelhos celulares, R$ 39,00 e uma quantidade de cocaína. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFRV).