Homem é preso no Rio Vermelho com duas armas na mochila

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso após ser flagrado, na Rua Monte Conselho, no bairro do Rio Vermelho, com duas pistolas, dentro da mochila que usava. A prisão ocorreu na noite de sábado e foi efetuada por equipes da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Rio Vermelho). Os policiais chegaram até ele após serem acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom). Após a denúncia, policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) foi até o local e realizou o flagrante.

Durante a abordagem, os policiais encontraram também munições, 25 cartões de crédito em nome de diferentes pessoas e dois documentos falsificados (RG e carteira de trabalho). O suspeito e todo material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes.