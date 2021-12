Homem é preso por agredir companheira e a enterrar viva em Itabuna

Um homem foi após após agredir a companheira e a enterrar viva em Itabuna, no sul da Bahia, nesta quinta-feira (9). De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher, de 53 anos, foi encontrada amarrada em uma cova rasa, em uma região de mata, e com um hematoma causado por uma pancada na cabeça, mas ainda estava viva.

A vítima estava desaparecida desde o dia 29 de novembro, quando saiu da casa da família para passar a semana com o homem. A mulher estava desidrata e com sinais de confusão mental.

Localizado na zona rural de Barro Preto, o suspeito confessou o crime e apontou o local onde enterrou a companheira viva.

Em depoimento, ele declarou ter empurrado a mulher durante uma discussão. Ela caiu e bateu com a cabeça no chão, ficando desacordada por alguns minutos, momento em que o homem achou que a companheira estava morta. Após reanimar a vítima, ele a amarrou e a enterrou numa cova rasa. Toda a ação ocorreu no dia 5 de dezembro.

A Polícia Civil tomou conhecimento do fato na terça-feira (7), quando iniciou as diligências. “Foram horas de buscas em mata fechada. Ele disse que sabia que a mulher estava viva e fez isso como castigo, pois estava com ciúmes e queria punir a companheira”, destacou o coordenador da 6ª Coorpin/Itabuna, delegado Evy Paternostro.

Autuado por cárcere privado, o homem está à disposição da Justiça. “Já solicitamos a conversão do flagrante em prisão preventiva”, informou o coordenador de Itabuna, acrescentando que a prisão ocorreu no bojo da Operação Unum Corpus, realizada em cidades do interior da Bahia.