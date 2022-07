Homem é preso por agredir e ameaçar esquartejar ex-companheira na Bahia

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante por uma equipe da Delegacia Territorial (DT) de Nova Soure, no nordeste baiano, após agredir a ex-companheira com um soco no rosto e ameaçá-la de morte. Ele foi localizado na Rua Dom Pedro II, na quinta-feira (30).



“Ao tomar conhecimento do fato, determinei que uma equipe diligenciasse para capturar o suspeito, que ameaçou cortar em pedaços o corpo da ex-companheira”, ressaltou o titular da unidade policial, delegado Plínio Monteiro da Mota.



Após a prisão por lesão corporal praticada contra a mulher por razões do sexo feminino, e por ameaça, o homem passou por exames de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário.