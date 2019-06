Homem é preso por aplicar golpes com falsa agência de modelo na Bahia

Após aplicar golpes através uma suposta agência de modelos, em dois municípios do centro-norte baiano, Rodrigo da Silva Paula, o “Haydenseann”, teve o mandado de prisão preventiva cumprido durante uma ação conjunta entre policiais das delegacias territoriais de Irecê e Iraquara, no domingo (23). O prejuízo causado pelos golpes é estimado em aproximadamente R$ 50 mil.

Diversas famílias procuraram a DT / Iraquara, no início deste ano, após serem vítimas do estelionatário naquela cidade. Rodrigo foi preso no município de Irecê, onde estava morando há dois meses e havia montado uma agência de modelos. Ele continuava a aplicar os golpes.

De acordo com as investigações, Rodrigo cobrava um valor para produzir e agenciar crianças e adolescentes para contratos de serviços de modelos na área de publicidade. “Ele dizia que iria conseguir os trabalhos em agências de São Paulo e outros estados, onde esse mercado é mais forte”, explica Thomas Rodrigues, titular da DT/Iraquara. Rodrigo foi encaminhado para a DT/Irecê, onde se encontra custodiado à disposição da justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Civil