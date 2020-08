Homem é preso por estuprar menina de 11 anos em Santo Antônio de Jesus

Um homem foi preso na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, após estuprar uma menina de 11 anos. A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que percebeu mudanças no comportamento da filha.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teve prisão preventiva cumprida nesta terça-feira (18), por policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus). Ele estava no seu local de trabalho, no centro da cidade, quando foi abordado.

De acordo com o coordenador da 4ª Coorpin/Santo Antônio, delegado Adilson Bezerra, o homem aproveitou o momento que a mãe não estava em casa para estuprar a menina.

“Ele já vinha abordando a criança quando ela retornava sozinha da escola e por um aplicativo de celular”, explica.

O criminoso realizou exame de corpo de delito e será encaminhado para o sistema prisional. Já a menina foi ouvida, com suporte psicólogo, e será encaminhada para acompanhamento terapêutico.