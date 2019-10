Homem é preso por fazer sexo com boneco do Frozen dentro de loja

Foto: Reprodução

Um homem de 20 anos foi preso em São Petersburgo, no estado da Flórida, Estados Unidos, na terça-feira (22), por ter feito, em meio a uma loja, sexo com boneco de pelúcia do personagem Olaf, boneco de neve da animação 'Frozen', da Disney.

Segundo relato de policiais, testemunhas viram o jovem colocar o boneco no chão e se masturbado com ele.

Após ejacular no brinquedo, ele teria pego uma pelúcia de unicórnio e feito o mesmo ato.

Os bonecos foram retirados da loja e destruídos.

O jovem admitiu ter feito “coisas estúpidas” e ter ficado “louco” com os bonecos.

Essa não foi a primeira vez em que foi preso por sexo com boneco. Em 2015, ele também foi acusado de se masturbar com pelúcias em um supermercado da cidade.