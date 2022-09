Homem é preso por furtos de fiação em Juazeiro

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante na tarde da última quarta-feira (31), em Juazeiro, por furto de cabos de energia da iluminação da Avenida Cheffy Khoury. Na ocasião, equipes do Programa Disk Luz, da gestão municipal, foram enviadas para realizar uma manutenção nos fios da área.



Enquanto executavam o trabalho, os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos (SESP) perceberam a ação do homem na fiação e acionaram a Polícia Militar (PM).Quando os policiais chegaram na avenida, confirmaram o furto e realizaram a prisão. Com o suspeito, foram encontradas ferramentas como luva, faca, alicate e talhadeira usada para danificar uma caixa de concreto.



Airton Gonçalves, engenheiro da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (Sedur), presenciou tudo e fez o registro do Boletim de Ocorrência contra o suspeito. Ele fez apelo para que os cidadãos denunciem casos como este.

“Aqui na Cheffy Khoury foram investidos aproximadamente R$ 620 mil. Recursos próprios da Prefeitura que hoje trazem segurança e mobilidade urbana para essa área dos bairros João paulo II e Antônio Guilhermino. Lamentamos o ocorrido e reforçamos o compromisso com a comunidade. Pedimos que, se virem algum crime de vandalismo, denunciem”, fala.

O crime de vandalismo está previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal Brasileiro. Quem praticar o delito fica sujeito à prisão e multa por danos ao patrimônio público. A Prefeitura de Juazeiro garante que é possível denunciar situações do tipo junto à Guarda Civil Municipal pelos números 153 e (74) 3611-9880 ou à Polícia Militar, no 190.