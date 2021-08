Homem é preso por manter mulher e seis filhos em cárcere privado

Um homem de 37 anos foi preso nesta terça-feira (10) por manter a companheira e seus seis filhos em cárcere privado. O caso aconteceu em São Francisco do Conde.

Após receber uma denúncia, agentes do Setor de Investigação (SI) da 1ª Delegacia da cidade foram à residência da família, na localidade de Muribeca. Ao chegar no local, os policiais encontraram toda a família presa. A mulher e os filhos não podiam sair do local e sofriam ameaças do criminoso.

A titular da 21ª Delegacia, delegada Maria Tereza Santos Silva, citou o machismo e a misoginia como base do crime. "Ele mantinha os filhos presos para a mãe ficar presa. O problema dele era com a mulher, que ele achava que o traía. E ele a mantinha presa. Ele alegou que ela 'gostava de rua'... Machismo, essa doença. A casa é miserável, mas havia alimento para as crianças, que não passavam fome", contou.

Após solicitação da Polícia Civil, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Poder Judiciário.