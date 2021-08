Homem é preso por matar cunhado a facadas enquanto ele dormia

Policiais da Delegacia Territorial (DT) de Santa Luzia, no sul do estado, prenderam nesta segunda-feira (30) o homem que estava com um mandado em aberto pelo homicídio do cunhado Almir Pereira Sampaio. O caso ocorreu no dia 17 de abril, no distrito de Betânia.



Segundo informações da polícia, o crime foi motivado por uma discussão entre o autor e a vítima. “Eles estavam numa festa, quando se desentenderam. O suspeito e um comparsa, já identificado, mataram Almir horas depois com dois golpes de faca no pescoço, quando ele dormia”, disse o delegado Josemar Chianca, titular da Delegacia Territorial do município (DT/Santa Luzia).



Com a prisão, o homem foi submetido a exame de lesões e posto à disposição da Justiça. As equipes ainda efetuam buscas para localizar o outro envolvido no crime.