Homem é preso por matar irmão a facadas na Bahia após briga

Um homem foi preso em flagrante horas depois de matar o irmão a facadas em Sento Sé, no norte da Bahia, neste domingo (4), informou a Polícia Civil.

Segundo a polícia, o crime aconteceu após uma briga entre os irmãos. Familiares ouvidos contaram que ambos tinham bebido e a discussão começou depois que a vítima, Marivaldo Pereira da Silva, 60 anos, xingou a própria mãe.

Irritado com a atitude do irmão, o acusado começou a briga e atacou Marivaldo a facas. Ferido, este chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Sento Sé, mas acabou morrendo.

As polícias Civil e Militar foram chamadas e pouco depois o irmão de Marivaldo, que não teve nome divulgado, foi preso e confessou o crime. “Realizamos levantamentos no local do crime e encontramos a faca na residência da vítima. O objeto passará por perícia”, diz o delegado Thiago Chaves de Oliveira Pessoa.

O preso está na delegacia da cidade à disposição da Justiça.