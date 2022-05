Homem é preso por tentativa de feminicídio após esfaquear ex-companheira em Salvador

Um homem acusado de esfaquear a ex-companheira em janeiro deste ano teve o mandado de prisão cumprido por tentativa de feminícidio, na manhã desta quinta-feira (12). Ele foi detido por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas).

No dia do crime, segundo a polícia, o acusado pediu que a vítima o deixasse ver os dois filhos do casal, quando se aproveitou da oportunidade de aproximação e aplicou os golpes na mulher.

“A mulher foi socorrida pelo Samu para uma unidade hospitalar e resistiu aos ferimentos. Tirar esses agressores de circulação é fundamental para levar paz e justiça para essas mulheres. Ela também tem uma medida protetiva de urgência para protegê-la”, disse a titular da Deam de Brotas, delegada Bianca Torres.

O acusado, que foi localizado no Centro Histórico de Salvador, foi levado para a Deam, onde segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.