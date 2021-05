Homem é preso por tentativa de feminicídio em Santo Amaro 

Um homem de 33 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira, teve o mandado de prisão preventiva cumprido, na quinta-feira (20), em Santo Amaro, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) e da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 1º de fevereiro, quando o suspeito arrombou o portão da casa da vítima com um machado e tentou atacá-la, ameaçando decapitar a mulher. “Sua filha, uma menina de dez anos, a ajudou a fugir, mas ela ainda foi agredida com um soco na boca pelo ex-companheiro”, explicou o titular da DT/Santo Amaro, delegado Antônio Aécio de Sousa Argolo

“A mulher informou que já havia sido agredida outras vezes, inclusive com um facão”, acrescentou o delegado. O suspeito, que deve responder pelo crime de tentativa de feminicídio, está à disposição da Justiça e será encaminhado para o sistema prisional.