Homem é preso por tortura e tentativa de homicídio contra ex-companheira

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante, em Paulo Afonso, no norte da Bahia, acusado de tentar assassinar a ex-companheira, por não se conformar com o fim da relação. O crime ocorreu no sábado (16).

O delegado Paulo Carlos, da Delegacia de Paulo Afonso, informou que o agressor manteve a vítima trancada em casa, durante a madrugada, e a esfaqueou com um punhal. A mulher consegui chamar a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia.

A vítima contou à polícia que o criminoso utilizou spray de pimenta e aparelhos de choque para feri-la, além de ter os cabelos cortados com o punhal.

Conduzido à delegacia, o homem acabou autuado em flagrante por tortura e tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida para um hospital devido a gravidade dos ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.