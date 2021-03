Homem é preso roubando fio em canteiro de obras em Salvador

Um homem foi preso por guardas civis municipais roubando fios de iluminação pública em Salvador, na manhã desta quinta-feira (18). O caso aconteceu no canteiro de obras do BRT, na região do Parque da Cidade, no Itaigara.

Em nota, a Guarda Civil Municipal informou que algumas pessoas viram o crime e avisaram aos agentes do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa). Eles conseguiram localizar e prender o homem.

Com o suspeito foram encontrados fios, uma marreta, uma faca e uma barra de ferro. O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes. De acordo com o responsável pela obra, a empresa já teve um prejuízo de mais de R$ 200 mil com reposição de cabos.