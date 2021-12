Homem é preso suspeito de envolvimento em feminicídio em Valéria

Um homem foi preso suspeito de envolvimento de um feminicídio acontecido em julho deste ano, no bairro de Valéria, em Salvador. A prisão temporária foi cumprida na segunda-feira (13), por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

Ana Cláudia Santos Araújo foi encontrada dentro de uma casa com mãos e pés amarrados. De acordo com a Polícia, a causa da morte está relacionada a um corte encontrado no pescoço da vítima, provocado por arma branca. Não há informações sobre qual seria essa arma.

O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento. Ele se encontra à disposição da Justiça.