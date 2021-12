Homem é resgatado de casa com água no pescoço em Itabuna

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os estragos causados pela chuva no Sul da Bahia. Um homem foi resgatado de dentro de casa com água na altura do peito em uma casa em Itabuna. Nas imagens é possível ver que ele tem dificuldade para abrir a porta da casa completamente inundada e só consegue retirar uma carteira.

O alagamento foi registrado em Banco Raso, bairro que fica perto do rio Cachoeira que corta a cidade e que subiu mais de 9 metros entre sexta (24) e este sábado (25).

A situação causou prejuízos e a prefeitura informou que decretou situação de emergência neste sábado. O Centro da cidade ficou alagado e duas pontes tiveram que ser interditadas. A força da água destruiu parte da estrutura de um depósito e arrastou centenas de botijões de gás de cozinha pelas ruas da cidade.

Em Ibicuí, as chuvas também tem provocado estragos. De acordo com a prefeitura local, mais de 2 mil pessoas foram afetadas por alagamentos nas últimas 24h, período em que a chuva não tem dado trégua. Não há ainda dados precisos sobre número de desabrigados. No início deste mês, a cidade já havia enfrentado as consequências do alto volume de chuvas, que ocasionou o aumento do nível do rio de Areia.

Na cidade de Itororó, em poucas horas, o rio Colônia encheu e transbordou, atingindo todo o município. Em alguns bairros, como o Colônia, a água ainda passava de um metro de altura em algumas casas, na manhã deste sábado. "A situação é crítica, já caíram casas. Estou com o Corpo de Bombeiros desde a madrugada socorrendo, tirando as pessoas e fazendo o que podemos", contou o prefeito. "Moro em Itororó há 50 anos e foi a primeira vez que vi uma chuva assim", acrescentou.

Também neste sábado, houve o rompimento da barragem de Iguá, localizada em Vitória da Conquista. Apesar da seriedade, a prefeitura do município informou que não houve feridos nem foram constatados maiores prejuízos para as localidades nas proximidades. A prefeitura já havia avisado aos moradores sobre o risco iminente e, assim que soube do rompimento. A prefeitura de Itambé, onde vai desaguar o Rio Pardo, que deve receber todo o volume de água da barragem rompida, também foi avisada e já deslocou a sua população situada nas margens do rio Verruga.

A gestão municipal já estava em alerta pois o rio transbordou na madrugada deste sábado e havia alagado casas. Inicialmente, a prefeitura registrou o desabamento de dez casas, mas não há detalhes se outros imóveis caíram. Também não há registro de feridos, nem de desaparecidos.

Houve casos de rios transbordando ainda em outras cidades do sul da Bahia, como Ibicaraí, Floresta Azul, Itajuípe, trecho que margeia o Rio São José, em Poções, Porto-Seguro, Iguaí, Itapetinga e muitos outros em estado de emergência. A dimensão real dos estragos ainda é acompanhada pela Defesa Civil do estado (Sudec) que tem atuado no socorro às vítimas.