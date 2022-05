Homem é surpreendido por assaltante armado com facão na Pituba

Um homem foi assaltado enquanto passeava com seu cachorro na manhã desta quinta-feira (12), na Pituba. Ele caminhava na rua Alameda Gênova, na região do Parque Júlio César, no bairro da Pituba, quando foi abordado.

Imagens de uma câmera de segurança mostram quando o homem está parado no passeio e, ao avistar a vítima, atravessa a pista e finge caminhar na mesma direção. Pouco depois, ele volta, tenta pegar o celular do homem no bolso e ambos saem correndo. Ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi enviada ao local do assalto. A vítima relatou que o bandido estava com um facão e tentou roubar seu celular, mas fracassou e fugiu sentido rua Ceará. Rondas foram realizadas no bairro, mas o assaltante não foi encontrado.