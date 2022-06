Homem é suspeito de matar a mãe a facadas no oeste da Bahia

Um idosa de 60 anos foi morta a facadas, na noite de quinta-feira (9), no município de Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a autoria do homicídio é atribuída ao filho da vítima, de 46 anos.

O crime ocorreu na casa da vítima, na Rua Joaquim Lisboa, no bairro Alto do Cruzeiro. Gercina Marques da Silva morreu ainda no local.

As guias periciais foram expedidas e o corpo removido para o Instituto Médico Legal.

Ainda segundo a Polícia Civil filho da vítima fugiu da cena do crime e está sumido, já a PM informou ao CORREIO que o homem foi conduzido até a delegacia.

A Polícia Civil foi procurada para confirmar a informação, mas não respondeu até a publicação. A motivação ainda é desconhecida.