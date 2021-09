Homem em liberdade provisória é preso com 27 kg de drogas em Jequié

Cerca de 27 kg de drogas, incluindo maconha, cocaína e crack, foram apreendidos em Jequié, no interior da Bahia, na tarde da sexta-feira (17). A droga estava com um suspeito que foi flagrado pelo 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) durante um patrulhamento de combate ao tráfico.

De acordo com o comandante da unidade, major Everton José Monteiro Leal, as equipes abordaram o criminoso na rua João Costa, no bairro de Alto do Bela Vista. O homem levava três tabletes de maconha.

“Quando os PMs perguntaram sobre a origem da droga, ele informou que em uma casa abandonada, próximo ao local da abordagem, teria mais. Lá foram encontrados mais 35 tabletes de maconha, 94 trouxas da mesma erva, dois quilos de crack e 114 pedras da mesma droga, um quilo de cocaína e 60 porções do entorpecente, seis balanças, três celulares, um caderno com anotações do tráfico e um quadro de motocicleta com chassi pintado”, diz o major Reinaldo Souza Santos.

O homem e todo material apreendido foram levados para a Delegacia Territorial (DT) de Jequié. De acordo com o titular da unidade, o delegado Moabe Macedo Lima, o criminoso foi autuado por tráfico de drogas. “Além de possuir passagem por furto, no mês de maio, ele foi preso pela venda de entorpecentes e estava em liberdade provisória”, acrescenta.