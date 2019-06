Homem embriagado atropela três pessoas no estacionamento do Brega Light

Um homem identificado como Demóstenes Silva Brito, conhecido como “Mó Cigano”, foi preso em fragrante em Ibicuí, no Sul da Bahia, na segunda-feira (24), após atropelar três pessoas que estavam num estacionamento da festa privada Brega Light, que atrai milhares de pessoas à cidade de 16 mil habitantes. Segundo a polícia, o condutor do veículo apresentava sinais de embriguez no momento do atropelo, que ocorreu por volta das 15h.

Mó Cigano estava numa caminhonete preta, no momento do acidente. O veículo foi apreendido pela Polícia Militar. Ele continua preso na Delegacia de Ibicuí, segundo informou a Polícia Civil, que não deu detalhes sobre o caso.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas, que não foram identificadas, tiveram ferimentos leves e foram socorridas por populares. Duas delas prestaram queixa na Delegacia de Polícia Civil local, onde o caso foi registrado.

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária de Itabuna e do Esquadrão Falcão da companhia da PM de Vitória da Conquista atenderam a ocorrência.

Procurada pelo CORREIO, a produção do Brega Light esclarece que o atropelamento ocorreu na parte externa do estacionamento e imediatamente após o acidente entrou em contato com o hospital de Ibicuí para prestar assistência às vítimas, que sofreram escoriações leves e já foram liberadas. "A equipe Brega Light lamenta o ocorrido e reforça seu compromisso com a segurança do seu público", informa a nota.