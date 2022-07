Homem faz esposa e filho reféns por duas horas em Valéria

Uma mulher e uma criança foram feitos reféns no início da tarde desta quinta-feira (28) na localidade de Casinhas, em Valéria. O próprio companheiro da vítima apontou uma arma para ela.

De acordo com informações da Polícia Militar, o criminoso é acusado de ser um dos líderes do tráfico de drogas da região. Conhecido como Guto Cigano, ele fez mulher e o filho reféns após fugir de uma troca de tiros com policiais, que atuavam em uma operação.

Diante da situação, uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi chamado para mediar a situação. Depois de duas horas de negociações, o homem se entregou e libertou a companheira. Pouco antes, policiais da 31ª Companhia Independente da PM (CIPM) conseguiram convencer o homem a liberar a criança. Ninguém se feriu.

Também auxiliaram na operação a Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp BTS, Operação Gêmeos, Graer e 18ª CIPM.

O homem foi encaminhado para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e teve uma pistola apreendida.