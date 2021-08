Homem fica ferido após carro cair de ponte de 20 metros na Bahia

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após um acidente, onde o automóvel caiu a cerca de 20 metros de altura, na Ponte do Mocambo, na BR 101, próximo à Dom Macedo Costa, a 185 km de Salvador.



Guarnições do 16°GBM/Santo Antônio de Jesus e do 2°Pelotão/ Cruz das Almas resgataram o homem que ficou preso nas ferragens.



Para a retirada os bombeiros utilizaram técnicas de resgate em altura com a amarração diamante, sistema de vantagem mecânica para tracionar a vítima com a técnica escada-trilho. Após a estabilização da vítima, os militares realizaram a subida.



Após o resgate o homem foi deixado sob os cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.