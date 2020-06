Homem finge ser ladrão para entrar em casa com Dum Ice e Cristian Bell; vídeo

Os influencers baianos Dum Ice e Cristian Bel, e alguns amigos dos dois, passaram por momentos de tensão achando que a casa deles estava sendo assaltada. Mas tudo não passou de uma "brincadeira".

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, um jovem que se identifica como Tito Gaiato anuncia que irá fazer "uma ação criminosa". Ao chegar no portão da residência, um garoto atende e o assaltante de mentira pede um quilo de alimento não perecível para doação.

O garoto abre o portão para entregar o alimento, e o assalto é anunciado. O homem invade a casa e encontra os comediantes, pedindo para que eles deitem no chão e entreguem os celulares.

Em determinado momento, o rapaz chega a ameaçar "soltar o dedo", dando a entender que poderia atirar nas vítimas.

Só quando todos estão no chão e apavorados com a situação, que o jovem anuncia que é uma brincadeira. Dum Ice e Cristian Bell levantam ainda desconfiados, sem entender o que estava acontecendo.

Ao perceberem do que se trata, primeiro eles reclamam com o garoto que deixou o "assaltante" entrar, e depois Dum diz: "Brincadeira da desgraça, viu? Tô me tremento todo, pivete".

Veja:



o sacana localizou a casa que cristian bell, dum ice e a galera deles estavam e fez isso... pic.twitter.com/uyA6gXPnpm — João Victor ???? (@jua1vitu) June 17, 2020

O CORREIO entrou em contato com a assessoria de Dum Ice, que informou que o assunto foi tratado como uma brincadeira e que nenhuma denúncia será prestada.

Pedido de desculpas

Após o vídeo viralizar, Tito Gaiato gravou um víde pedindo desculpas aos influencers vítimas da "trollagem", aos fãs deles e à mãe de Cristian, que ficou nervosa vendo o vídeo.

"To aqui para pedir desculpas a todos os fãs de Dum e Cristian Bell pela brincadeira que eu fiz de ir lá e 'assaltar os caras'. Tentei fazer uma trollagem, mas ninguém entendeu esse lado, pensaram de outra forma. Também quero pedir desculpas à mãe de Cristian Bell que ficou nervosa quando viu o vídeu. Me desculpa, sou louco mesmo, mas não vai acontecer mais", garantiu Gaiato.