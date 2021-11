Homem flagra esposa fazendo sexo com aluna adolescente em carro e chama a polícia

Um homem flagou sua esposa, que é uma professora de 35 anos, transando com uma aluna de 15, dentro de um carro. Ao observar a cena, o marido chamou a polícia da cidade de Darlington, na Inglaterra.

Antes do flagra, Aimee Jones, que ensina Ciências e Matemática, chegou a inventar para o próprio marido, o assistente social Philip, que tinha um caso com uma professora auxiliar, criando um nome para ela.

Aimee até pediu à direção da escola que fingisse que havia uma funcionária com esse nome se Philip ligasse para checar uma tentativa descarada de esconder o abuso.

Nesta traição "fake", Aimee e o marido concordaram em ficar juntos por causa do filho de 4 anos do casal. No entanto, ao ver a cena do carro, ele descobriu que a auxiliar, na verdade, era uma adolescente.

A britânica já está presa há oito meses após admitir que teve atividade sexual com uma menor. Aimee foi condenada por abuso sexual, mas ainda não teve a sua sentença proferida. O caso só foi divulgado na mídia agora.

Em tribunal, foi revelado que Aimee abordara a adolescente pela primeira vez no ano passado, quando ela tinha apenas 15 anos. Eles então se beijaram e se tocaram sexualmente enquanto estavam escondidas por um cobertor no carro da professora. O caso durou 15 meses.