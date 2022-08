Homem fotografado em metrô por médico nega que tenha varíola dos macacos

O homem que supostamente teria sido diagnosticado com varíola dos macacos após um médico ver suas pernas no transporte público negou ter a doença. Uma foto mostrando as feridas do indivíduo viralizou nas redes sociais.

"Não tenho varíola dos macacos e não falei com ele em momento algum", explica o homem que não quis se identificar.

O médico identificado como Arturo Henriques postou nas redes sociais que flagrou o homem supostamente com a doença em um metrô de Madrid.

"Quantas pessoas ele pode deixar doentes??? Não faço ideia", questionou o médico no microblog. Na versão dele, os dois teriam conversado.

"O ​​homem entra no metrô. Completamente crivado de ferimentos da cabeça aos pés, incluindo as mãos. Eu vejo a situação e também vejo as pessoas ao meu redor como se nada estivesse acontecendo. Tornei-me uma KAREN, aproximei-me do homem com prudência e questionei o que ele estava fazendo no metrô se ele tinha V [varíola] dos macacos. A resposta dele: sim. Eu tenho isso, mas minha médica não me disse que eu tinha que ficar em casa. Basta usar uma máscara", contou.

No entanto, o paciente negou categoricamente que esta conversa tenha ocorrido e disse que a doença de que sofre se chama neurofibromatose, que causa lesões nos membros.