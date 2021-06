Homem furta capela de Santo Antônio, em Salvador

Um homem invadiu a Capela de Santo Antônio, no bairro de Armação, depois de arrombar uma porta de vidro. Essa é a sexta vez que a capela é invadida, mesmo com trancas e sistema de monitoramento com câmeras. O homem levou equipamentos sonoros, camisetas e dinheiro arrecadado para obras sociais e o prejuízo calculado é de cerca de R$ 10 mil, de acordo com frequentadores. O crime foi flagrado por câmeras de segurança instaladas no local, e ocorreu no sábado (19), por volta das 16h. A informação é da TV Bahia.

Ele quebrou o vidro da porta e seguiu para uma sala, onde estavam camisetas com a imagem de Santo Antônio, vendidas para arrecadar fundos para trabalhos sociais e para uma obra na capela. O homem levou os materiais arrecadado com as vendas durante a trezena de Santo Antônio, encerrada há duas semanas.









Em seguida, ele foi até a área onde ficam os materiais sonoros, e levou também uma caixa de som, além de danificar outros equipamentos.