Homem gasta dinheiro com prostitutas, diz pra mulher que foi roubado e acaba preso

Foi uma noite de esbórnia para um homem de 44 anos, morador de Belo Horizonte. Em uma casa de prostituição, ele abriu o bolso e resolveu gastar R$ 1 mil com as garotas do local. Não saciado, ao encontrar uma outra prestadora de serviços negociou com ela mais algumas horas de prazer em troca de seu celular. Negócio feito.

Após a farra, o choque de realidade: como ele iria explicar para a esposa, que em casa o esperava, sumiço do dinheiro e celular? O plano bolado por ele era dizer para a "patroa" que havia sido assaltado. Melhor encarar a polícia que a fúria mulher traída.

Então ele, ao lado da esposa, foi até a delegacia registrar queixa. Lá, segundo o G1, ele explicou que havia sido "assaltado" assalto na passarela que liga a Rodoviária ao bairro Lagoinha, na Região Central de Belo Horizonte.

Para a surpresa do rapaz, a polícia, de fato, montou uma operação para investigar o caso. Então ao analisarem as câmeras de segurança, os policiais não encontraram nenhuma atividade suspeita.

Foi quando os investigadores entraram em contato com o denunciante para saber o local exato do tal crime. Nervoso, o homem caiu em contradição e, acuado, confessou que inventou toda a história.

O suspeito contou aos policiais que preferiu registrar um boletim de ocorrência a ter que encarar a esposa. Os militares ainda fizeram uma busca pessoal no suspeito e encontraram uma porção de maconha entre as partes íntimas. Ele acabou preso, nesta quarta-feira (10), por falsa comunicação de crime e vai ter que se explicar à Justiça - e a esposa.